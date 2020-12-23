Mustafa Cengiz: "Hocamızın Karagümrük maçında yaşadıkları, bazı emsalleri düşününce çok masum. Hocamız kimseye saldırmadı. Hatta maçtan sonra rakibi kutladı, rakip kaleci de ’İmparator’ diyerek fotoğraf çektirdi."

Mustafa Cengiz: "Hocamızın Karagümrük maçında yaşadıkları, bazı emsalleri düşününce çok masum. Hocamız kimseye saldırmadı. Hatta maçtan sonra rakibi kutladı, rakip kaleci de ’İmparator’ diyerek fotoğraf çektirdi."