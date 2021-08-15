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Mustafa Dalcı: "İstediğimiz oyunu oynayamamamıza rağmen 1 puan almak önemli"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Tuzlaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "İstediğimiz oyunu oynayamamamıza rağmen buradan 1 puan almak bizim için önemli" dedi.

Mustafa Dalcı: "İstediğimiz oyunu oynayamamamıza rağmen 1 puan almak önemli"
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Tuzlaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "İstediğimiz oyunu oynayamamamıza rağmen buradan 1 puan almak bizim için önemli" dedi.

TFF 1. Lig’in ilk haftasında MKE Ankaragücü Vefa Stadı’nda karşı karşıya geldiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısı konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Ligin ilk maçı olması, yeni bir takım olmamız, bunların hepsi başlangıç için önemli. Her takım için de geçerli. Ritim yakalamak belli haftaları buluyor. Deplasmanda iyi bir takıma karşı oyuncularım iyi mücadele etti. Pas oyunu ve topun bizde kalmasını ön plana almıştık. Pas trafiğinde sakin kalsaydık düşündüğümüz 3 puanı alabilirdik. İstediğimiz oyunu oynayamamamıza rağmen buradan 1 puan almak bizim için önemli" diye konuştu.
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