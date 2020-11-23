Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Bu 1 puan Samet Hoca’nın bize hoş geldin hediyesi oldu” dedi.

Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müsabakanın ilk yarısında Galatasaray’ın üstün oynadığını vurgulayan Tokgöz,

“İkinci yarı 10 kişi kalınmasına rağmen alınan 1 puan gerçekten Kayserispor için çok ciddi değerli bir puandı. Bu 1 puan Samet Hoca’nın bize hoş geldin hediyesi oldu. Aynı zamanda ben takımıma, hocamıza, teknik ekibimize hepsine teşekkür ediyorum. Kayseri’de tek başına büyük bir kulübün başkanlığını yapan değerli başkanımız Berna Gözbaşı Başkanımıza 3 puan hediye etmek isterdik, o kahramana 3 puan yakışırdı ama 1 puan hediye edebildik. Tüm Kayserispor camiasına hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah ilerleyen maçlarda Samet Hocamız’la birlikte 3 puanlı maçlar alır ve önümüze bakarız” şeklinde konuştu.