N Kolay İstanbul Maratonu basın toplantısı gerçekleşti

İki kıtayı birleştiren N Kolay İstanbul Maratonu’nun basın toplantısı gerçekleşti. Asya Kıtası’nda başlayarak Avrupa Kıtası’nda tamamlanacak olan ve maraton 7 Kasım 2021 tarihinde koşulacak.

Dünyanın en önemli organizasyonlarından olan N Kolay İstanbul Maratonu’nun basın toplantısı yapıldı. İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca hazır bulundu.

Ekrem İmamoğlu: “Bütün dünyanın gözü İstanbul’da olacak”

Basın toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Maratonu’nu en çok merak eden kişilerin başında geldiğini ifade ederek, “Her yıl maratonun tanıtımı ne zaman, ne zaman toplantı yapacağız diye çok merak ediyorum. Bu heyecanı yürekten taşıdığımı bilmenizi istiyorum. N Kolay İstanbul Maratonu çok kıymetli bir spor organizasyonu. İstanbul’un en önemli organizasyonlarından birisi, manevi yönüyle birincisi. 43.’sü gerçekleşecek. Başlangıcını yapan herkese minnet duyuyoruz. Karakterli bir şekilde başlatmışlar ve biz de bu bayrağı geleceğe teslim etmek için işimize devam ediyoruz. Spor İstanbul bünyesinde yürütülen bu etkinliğe çok hassas yaklaştığımızı bilmenizi istiyorum. Bu organizasyonu da fırsat bilerek, Olimpiyatlara İstanbul olarak ev sahipliği yapmak istediğimizi de tekrar etmek istiyorum. Bu maraton da önemli kilometre taşlarından birisi. Bu gibi etkinlikler size Olimpiyat sürecine dair başka bir olgunluk kazandırıyor. İstanbul Maratonu çok kimlikli bir yolculuk içinde. Elit kategoride yer alıyor. Dünyanın 35, Avrupa’nın 5 elit kategorisinden birisi durumunda. Dolayısıyla bütün dünya bu etkinliği ilgiyle takip ediyor. Maratonda 9 bir görevli arkadaşımız olacak. 1500 gönüllü bizlerle olacak. Aynı zamanda 60’a yakın kurum ve kuruluş, Spor İstanbul’un koordinasyonunda görev yapacak. N Kolay İstanbul Maratonu, İstanbul gibi eşsiz bir organizasyon. Dünyada 2 kıta arasında koşulabilen başka bir maraton yok. İstanbul’da yaşayan herkes, hayatında 1 kez bile olsa, o köprüden yürüyerek ya da koşarak geçebilmeli. Olimpiyat ruhunun simgesi olan atletizm gibi sporlara olan ilgisizliği aşmamız gerekiyor. Genç nesli temel branşlarla buluşturarak Olimpiyat ruhunu en güçlü şekilde aşılamamız gerekiyor. Tüm federasyonlara da bu manada çağrımı yapmak istiyorum. İstanbul olarak uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak istiyoruz. İstanbul’a değerli organizasyonları kazandırma konusunda gönüllü ve kararlıyız. 4-6 Kasım tarihleri arasında rahmetli Kadir Topbaş’ın adını taşıyan gösteri ve sanat merkezinde, İstanbul Spor ve Maraton Fuarı gerçekleşecek. Bizi örnek almak isteyen uluslararası maratonların organizatörlerini de burada ağırlayacağız. Maratonda yüzden fazla ülkeden 20 bin çipli koşucu yer alacak. Halk koşusunda da 20 bin vatandaşımız koşacak. Katılımcılar arasında büyük başarılara imza atmış sporcuların bulunması da bu maratonun ne kadar özel bir yere geldiğini ortaya koyuyor. Katılan bütün sporculara ve vatandaşlarımıza başarılar diliyorum. 2036 yılında olimpiyatları burada gerçekleştirmek istiyoruz. 2036 yılında bu maratonun da 58.’sini yapmış oluruz. Bu gerçekleşirse 2036 yılını spor yılı olarak gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Renay Onur: “Parkur rekoru bekliyoruz”

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, yarışla ilgili verdiği bilgilerde pandemi nedeniyle 2020 yılında olumsuz etkilendiklerini ancak bu sıkıntıları da valilik ve belediye sayesinde fırsata çevirdiklerini aktararak, “Tüm dünya durmuşken geçen sene hem yarı maratonu hem de maratonu tamamladık. Boston Maratonu, 124 yıllık tarihinde iptal edilirken biz maratonu hepinizin sayesinde tamamladık. Pandeminin etkisinin azalmasıyla onlarca etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bisiklet parkurlarımızla yarışlarımızı yaptık, Haliç’te açık havada kürek çektik. Onlarca özel karnaval düzenledik. Gençlerimiz için de espor eğitimleri yaptık. 43 yıllık maraton tarihinde en fazla Türk ve en fazla yabancı sporcunun olacağını görüyoruz. Pandemi sebebiyle geçen yıl yapamadığımız halk koşusunu bu sene 20 bin kişiyle yapacağız. Geçen yıl başlattığımız sanal maraton uygulamasına bu sene de devam edeceğiz. 3000 kişilik sanal maratonumuzu 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Koşunun olmazsa olmazları elit atletlerimiz. Bu sene yine parkur rekorunun kırılmasını bekliyoruz. 20 Türk, toplam 55 elit atletin yer almasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Fatih Çintimar: “Atletizm ülkesi olmak için çalışıyoruz”

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da İstanbul Maratonu’nun her zamanki gibi ilklerin yarışı olacağına dikkat çekerek, “Pandemi döneminde dünyada birçok önemli yarış iptal edilirken, biz hiçbir organizasyonu iptal etmedik. İstanbul Maratonu’nun tüm Türkiye’deki en büyük yarış olduğunu söylesek yanlış olmaz. En çok katılımla düzenlenen organizasyon. Bu yıl İstanbul Maratonu’na pandemi sonrasında düzenlenen 2, 3 büyük yarışın kazananın bu yarışta olması çok önemli. 8 yıl önce bu maratonun toplantısına katıldığımda 2 elit atletimiz vardı. 2 elit atletimizin olduğunu o dönem övünerek söylemiştik. Şimdi elit atlet sayımız 23 oldu. İstanbul Maratonu’na sahip çıkan bütün belediye başkanlarımıza, sponsorlarımıza teşekkür ediyorum Pandemi de dahi sponsorlarımız bu işin içinde oldular. Biz Atletizm Federasyonu olarak Türkiye’nin atletizm ülkesi olması için çalışıyoruz. Bu yıl değil belki ama önümüzdeki yıllarda İstanbul Maratonu’nda 1, 2, 3 olacak sporcularımızı alkışlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Basın toplantısında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “43.’sü gerçekleşecek olan N Kolay İstanbul Maratonu’nda bir arada olduğumuz için mutluyuz. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğinde olan ve Avrupa’nın elit kategorideki maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu, bizler için gurur vesilesi. Yaklaşık 4 saat sürecek olan bu maraton için koşucular 400 saat hazırlanıyorlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından maratonda giyilecek olan 3 farklı renkteki tişörtün tanıtımı yapıldı. Tişörtler, sahneye dronelarla gelirken, görsel anlamda da farklı bir tanıtım gerçekleştirildi.