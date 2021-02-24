NBA All-Star maçının yedekleri belli oldu

Bu yıl ABD’nin Atlanta şehrinde bulunan State Farm Arena’da düzenlenecek NBA All-Star etkinliğinde yapılacak olan maçın yedek basketbolcuları açıklandı.
Batı Konferansı’ndan ise Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Paul George (Los Angeles Clippers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Donovan Mitchell ve Rudy Gobert (Utah Jazz) yer aldı.Takım kaptanları LeBron James ve Kevin Durant, ilk 5 ve yedek basketbolcular arasından yapacakları seçimlerle kadrolarını belirleyecek.