Novak ve İrfan Can’ın tedavilerine başlandı

Fenerbahçe, HJK Helsinki maçında sakatlık geçiren İrfan Can Kahveci ve Filip Novak’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR’ları çekilmiştir. Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak’ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci’nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.