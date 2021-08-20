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Novak ve İrfan Can’ın tedavilerine başlandı

Helsinkin maçında sakatlanan Fenerbahçeli oyuncular Novak ve İrfan Can Kahveci’nin çekilen MR’ları sonucu tedavilerine başlandı.

Novak ve İrfan Can’ın tedavilerine başlandı
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Helsinkin maçında sakatlanan Fenerbahçeli oyuncular Novak ve İrfan Can Kahveci’nin çekilen MR’ları sonucu tedavilerine başlandı.

Fenerbahçe, HJK Helsinki maçında sakatlık geçiren İrfan Can Kahveci ve Filip Novak’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR’ları çekilmiştir. Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak’ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci’nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.

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