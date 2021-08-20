Fenerbahçe, HJK Helsinki maçında sakatlık geçiren İrfan Can Kahveci ve Filip Novak’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR’ları çekilmiştir. Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak’ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci’nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.
Novak ve İrfan Can’ın tedavilerine başlandı
Helsinkin maçında sakatlanan Fenerbahçeli oyuncular Novak ve İrfan Can Kahveci’nin çekilen MR’ları sonucu tedavilerine başlandı.