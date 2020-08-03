Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı’ndaki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Teknik Direktör Bayram Bektaş, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor iddialarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iki kulüpten de resmi teklif almadığını vurgulayarak, "Şu an beklemedeyim. Lige dönmek istediğimi belirttim. Milli takımdan ayrıldım. Konuşuluyor ancak şu an için resmi bir şey yok. Alanyaspor’da Erol hoca ayrıldı. Teklif gelirse bundan sonra gelir" şeklinde konuştu.
(Özel haber) Bayram Bektaş: "Alanyaspor ve Kayserispor’dan resmi teklif almadım"
KAYSERİSPOR VE AYTEMİZ ALANYASPOR İLE ADI GEÇEN TEKNİK DİREKTÖR BAYRAM BEKTAŞ, İKİ KULÜPTEN DE HENÜZ RESMİ BİR TEKLİF ALMADIĞINI AÇIKLADI.
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