(Özel haber) Lütfü Savaş: “Sahamızda Beşiktaş’ı yendik, Galatasaray neden olmasın?”

Kasımpaşa mücadelesinde 8 eksikle geldiklerini belirten Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, gelecek hafa sahalarında oynayacakları Galatasaray maçına daha disiplinli hazırlanacaklarını dile getirdi. Savaş, “Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Biz sahamızda Beşiktaş’ı yendik, Galatasaray neden olmasın?” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Hatayspor, deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından İHA’ya konuşan Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, “Üç tane Afrika Kupası’na giden futbolcumuz var. Uzun dönemdir sakat olan futbolcularımız var. 8 eksikle yaklaşık buraya geldik. Ama daha önce oynama fırsatı az olan futbolcularımız çoğunluktaydı bugün. İkinci yarı ilk 11’de oynayan futbolcularımızın bir kısmı sahaya girdi. Ondan sonra oyunun rengi değişti ama bugün tabii ki 3-1’lik Kasımpaşa’nın bir galibiyeti var. Kasımpaşa’yı tebrik ediyoruz. Biz de yaralarımızı sarmaya ve bundan sonraki süreç içerisinde de kalan maçlarda galip gelmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu maç artık bitti. Biz önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray maçına daha disiplinli ve güçlü hazırlanacağız”

Gelecek hafta Hatay’da oynanacak Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Başkan Savaş, “Önümüzdeki haftaya kadar büyük ihtimal 3-4 tane sakatımız iyileşir. Ribeiro’nun cezası biter, sahalara döner. Önümüzdeki hafta bu haftaki gibi bir takım görmeyecektir kimse sahada. Önümüzdeki hafta daha iyi bir takımı izleteceğiz inşallah. Tabii bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Biz sahamızda Beşiktaş’ı yendik, Galatasaray neden olmasın? Galatasaray maçına daha disiplinli ve daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

“3-4 tane Türk futbolcuyla, yaşı genç olanlarla ilgileniyoruz”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Lütfü Savaş, “Kahraba açık oynuyor. İyi bir futbolcu hem bize katkı sağlayacak belki bundan sonra Avrupa’da katkı sağlayabilecek kapasitede bir futbolcu. Onun dışında 3-4 tane Türk futbolcuyla, yaşı genç olanlarla ilgileniyoruz. Ama onlarda sonuçlanan bir durumda değiliz, konuşmalar devam ediyor. Mısırlı futbolcuyu pazartesi günü Türkiye’ye bekliyoruz. Birkaç tane yerli, Türk statüsünde genç oyuncu daha alırsak bu sene ikinci yarı için transferleri bitirmiş olacağız” cümlelerine yer verdi.