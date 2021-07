(Özel haber) Meryem Boz: "Mavi Fırtına, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edecek"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meryem Boz, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili, "Tecrübeli bir oyuncu olarak takıma en üst seviyede yardımcı olacağım. Başarılı olmak için gidiyoruz. Mavi Fırtına, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edecek" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ’Mavi Fırtına’ lakaplı oyuncusu Meryem Boz, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Turnuva öncesi güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen deneyimli voleybolcu, "Olimpiyatlara gittiğimizde de maç maç gideceğiz. Biliyorsunuz ki grubumuz çok zor. Bence maç maç bakalım, şimdiden erken konuşmayalım” açıklamasını yaptı.

"Mavi Fırtına, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edecek"

Meryem Boz, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayarak, “Olimpiyatlar en üst seviyede oynanan maçlar. Maçlar zor olduğu için maç maç gidip hem saha içinde hem saha dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Tecrübeli bir oyuncu olarak takıma en üst seviyede yardımcı olacağım. Başarılı olmak için gidiyoruz. Mavi Fırtına, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edecek” diye konuştu.

"Millet olarak üçüncülüğe üzülür olduk"

Olimpiyatların farklı bir atmosfer oluşturabileceğinin altını çizen milli oyuncu, “Farklı atmosfer, farklı heyecan, bazılarımız için ilk olimpiyat deneyimi. Oraya geldiğimizde yeniden konuşalım. Heyecanı ve stresi çok yüksek olacak. Artık millet olarak üçüncülüğe üzülür olduk. Her zaman başarılı gidiyoruz. Umarım başarılı oluruz” değerlendirmesini yaptı.

"Türk milleti başarısızlığımızda da yanımızda olsun”

Meryem Boz, Türk milletinin kendilerini her zaman desteklemesi gerektiğine de değinerek, “Başarıda hep beraber sevinebiliyoruz ama başarısız olduğumuzda da her zaman yanımızda olsunlar. Yanımızda olmadıkları için söylemiyorum ama bilsinler ki biz her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Biz de bir sürü fedakarlık yapıyoruz. Ailemizden ayrılıyoruz bir sürü kamp dönemi geçiriyoruz. Her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsinler” ifadelerini kullandı.