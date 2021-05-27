Özkan Baltacı Doha’da birinci

Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren milli çekiççi Özkan Baltacı, Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak Elmas Lig öncesindeki çekiç atma yarışmasını birinci tamamladı.

Özkan Baltacı Doha’da birinci
banner3909

Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren milli çekiççi Özkan Baltacı, Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak Elmas Lig öncesindeki çekiç atma yarışmasını birinci tamamladı.

Milli atlet Özkan Baltacı, Doha’da katıldığı çekiç atma mücadelesinde 73.94’lük derecesiyle birinci sırayı aldı. Elmas Lig programında yer almayan çekiç atma mücadelesinde Katarlı ünlü atıcı Eşref Amgad El-Seyfi’nin de aralarında olduğu rakiplerle yarışan Özkan, müsabakayı ilk sırada tamamladı.

Doha’da 28 Mayıs’taki Elmas Lig yarışmalarında milli atletler Ramil Guliyev, Yasemin Can, Yasmani Copello ve Kayhan Özer mücadele verecek.
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4321

banner3841