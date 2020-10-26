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Paul Pogba, Macron’un skandal açıklamasına tepki gösterdi!

FRANSIZ YILDIZ PAUL POGBA’NIN FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON’UN TERÖRİZMİ İSLAMİYET İLE İLİŞKİLENDİREN SKANDAL AÇIKLAMALARININ ARDINDAN TEPKİSİNİ GÖSTEREREK, FRANSA MİLLİ TAKIMI’NI BIRAKTIĞI İDDİA EDİLDİ.

Paul Pogba, Macron’un skandal açıklamasına tepki gösterdi!

Fransız yıldız Paul Pogba’nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un terörizmi İslamiyet ile ilişkilendiren skandal açıklamalarının ardından tepkisini göstererek, Fransa Milli Takımı’nı bıraktığı iddia edildi.

İngiliz basını, Fransa Milli Takımı’nın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ada basınında yer alan haberlere göre Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslamiyet’i terörizm ile ilişkilendirdiği skandal ifadelerine tepki göstererek, milli takımı bıraktı. Konuyla ilgili Fransa Hükumeti’nden ve yıldız futbolcu tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

27 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasıyla 72 müsabakada 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 2018’de Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşamıştı.

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