Pelkas iki gün dinlendirilecek

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Dün oynanan Konyaspor maçında göğsüne darbe alan Pelkas’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yunan futbolcunun iki gün dinlendirileceği belirtildi.
Sadık Çiftpınar günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken, Mesut Özil ve Sinan Gümüş’ün tedavisine devam edildi.
Pelkas’ın durumu iyiÖte yandan dün Konyaspor ile oynanan karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas’ın, geceyi tedbir amaçlı hastanede müşahede altında geçirdiği açıklandı. Yunan futbolcunun yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanılmadığı ve iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.