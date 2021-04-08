Red Bull Campus Clutch’ta elemeler devam ediyor

Dünyanın ilk ve en büyük üniversitelerarası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch’ta heyecan devam ediyor. 80 üniversitenin mücadele ettiği turnuvada Türkiye şampiyonu olan takım, 5-6 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak.

Her üniversite öğrencisine, üniversitesini dünya sahnesinde temsil etme imkanı sunan Red Bull Campus Clutch’ta ülke elemeleri heyecanı devam ediyor. Türkiye elemelerinin ikinci haftasında, finale yükselme başarısını gösteren 10 takım daha belli oldu. 30 Mart’ta başlayan elemeler sonunda Something Cool, IDOI ESPOR, BAU Raiders, YUboyz, Renascimento, Beykent Esports, valozinzo, 5FIRE, BandOfBrothers ve YIRTICI takımları finale yükseldi.

80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımların, Valorant oyununda Türkiye’yi ve üniversitesini temsil etmek için mücadele ettikleri elemeler 14 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Türkiye finalinin 22 Mayıs’ta gerçekleşeceği turnuvada elemeler tek oyun, final ise en iyi 3 oyun üzerinden oynanacak. Türkiye şampiyonu olan takım 5-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak. Bu aşamada takımlar, dünyanın her yerinde aynı anda gerçekleşecek 24 saatlik bir canlı yayında kendi kıtalarında yarışacak. Eleme turunda başarılı olan 10 finalist, 17-18 Temmuz tarihlerinde İspanya’da düzenlenecek Dünya Finali’nde mücadele edecek. Dünya Finali’nde şampiyon olan takım, 20 bin Euro’luk ödülün yanı sıra dünyanın en iyi oyuncularıyla tanışma şansına da sahip olacak.