Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası Rusya’da başladı

Dünyanın önde gelen buz patencilerinin bir araya geldiği belirtilen Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası’nda yeni sezon, Rusya’da açıldı. Sezonun ilk yarışında erkeklerde Dmitriy Murlychkin, kadınlarda ise Victoria Senotrusova mutlu sona ulaştı.

Dünyanın önde gelen buz patencilerinin yokuş aşağı pistte yüksek hızla yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası’nda 2021 sezonu Rusya’da başladı. Igora’da gerçekleştirilen ilk mücadelede saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele etti. Ice Cross Dünya Şampiyonası’nın ilk ayağını erkeklerde Dmitriy Murlychkin, kadınlarda da Victoria Senotrusova kazanmayı başardı. 6 yarıştan oluşacak şampiyona; Avusturya, ABD ve İtalya’da gerçekleştikten sonra Kanada’da noktalanacak.

Binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayan sporcular rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların saatte yaklaşık 80 kilometre hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilerin rakibin önüne geçmek için yapacakları her şey serbest olduğu belirtiliyor.