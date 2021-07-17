Rukiye Yıldırım’ın hedefi kürsü

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 49 kiloda Türkiye’yi temsil edecek olan milli taekwondocu Rukiye Yıldırım, madalyayı hedefliyor.

Kariyerinde Avrupa, Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları şampiyonlukları bulunan ve büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında iki kez kürsüye çıkan Rukiye Yıldırım, Tokyo’dan madalyayla dönmeyi hedefliyor. Olimpiyat oyunları öncesinde açıklamalarda bulunan Rukiye, “Kariyerim boyunca tüm spor organizasyonlarına katıldım. Tek eksiğim olimpiyat oyunları kalmıştı. Daha önce de katılmaya yaklaştığım olimpiyatlara katılmak Tokyo’da nasip oldu. Önemli bir tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum ama olimpiyatların havası farklı olacaktır. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Tokyo’da çok güçlü rakiplerim var. Hepsiyle daha önce mücadele ettim. Son dünya şampiyonasında bronz madalya kazanmıştım. Tokyo’da da hedefim madalya kazanmak olacak” şeklinde konuştu.

Kadınlar 49 kiloda Türkiye’yi temsil edecek Rukiye Yıldırım, madalya mücadelesini 24 Temmuz Cumartesi günü verecek.