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Ryan Babel bu sezonki ilk gol sevinci yaşadı

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Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Olimpik Marsilya maçında oyuna girer girmez attığı golle bu sezon ilk kez gol sevincini yaşadı.

Ryan Babel bu sezonki ilk gol sevinci yaşadı
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Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Olimpik Marsilya maçında oyuna girer girmez attığı golle bu sezon ilk kez gol sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde evinde Fransız temsilcisini 4-2 mağlup eden Galatasaray’da Hollandalı futbolcu Ryan Babel de rakip fileleri havalandırdı. Mücadelenin 82. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna dahil olan Babel, 83. dakikada rakibin arkasına iyi sarktı ve kaleci Pau Lopez ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

34 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü attı.

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