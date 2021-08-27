banner4398

Şahin: İyi çalışıyoruz ve güçlü geliyoruz

Silivrispor yeni sezon öncesinin ilk kamp etabında Selimpaşa’da bulunan çam ağaçlarının altında kros yaparak günü tamamladı.

Şahin: İyi çalışıyoruz ve güçlü geliyoruz
banner3909
banner4336

Teknik patron Ergun Ortakçı nezaretinde idmanlarına devam eden Silivrispor günü kros yaparak geçirdi. Silivrispor Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin, Selimpaşa’da yapılan kros çalışmasını baştan sona takip ederek hem oyuncularla bir bir görüştü hem de teknik patron Ergun Ortakçı ile durum değerlendirmesi yaptı. Yaptığı kısa açıklamada Şahin; “Çok sıkı çalışıyoruz, oyuncularımı izlerken gurur duyuyorum. Sabah hep birlikte yaptığımız kahvaltının ardından Selimpaşa’da bulunan çam ağaçları ve bol oksijenin olduğu alanda kros çalışmamızı yaptık. İyi çalışıyoruz ve güçlü geliyoruz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yasav: İnanarak ve güçlenerek geliyoruz
Yasav: İnanarak ve güçlenerek geliyoruz
  1. SPOR

banner4390

banner4324

banner3841