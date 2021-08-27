Şahin: İyi çalışıyoruz ve güçlü geliyoruz

Teknik patron Ergun Ortakçı nezaretinde idmanlarına devam eden Silivrispor günü kros yaparak geçirdi. Silivrispor Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin, Selimpaşa’da yapılan kros çalışmasını baştan sona takip ederek hem oyuncularla bir bir görüştü hem de teknik patron Ergun Ortakçı ile durum değerlendirmesi yaptı. Yaptığı kısa açıklamada Şahin; “Çok sıkı çalışıyoruz, oyuncularımı izlerken gurur duyuyorum. Sabah hep birlikte yaptığımız kahvaltının ardından Selimpaşa’da bulunan çam ağaçları ve bol oksijenin olduğu alanda kros çalışmamızı yaptık. İyi çalışıyoruz ve güçlü geliyoruz” dedi.