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Sarıyer - Ankara Demirspor maçına korona virüs engeli

2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanması planlanan Sarıyer-Ankara Demirspor müsabakası, ev sahibi ekipte çıkan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Sarıyer - Ankara Demirspor maçına korona virüs engeli

2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanması planlanan Sarıyer-Ankara Demirspor müsabakası, ev sahibi ekipte çıkan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sarıyer’de 13 futbolcu ve 1 antrenörün korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) önemli bir kararı geldi. TFF, ligin 6. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü oynanması gereken Sarıyer - Ankara Demirspor mücadelesinin ertelendiğini duyurdu.

Daha önce de Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’un maçları aynı sebepten dolayı ileri bir tarihe alınmıştı.

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