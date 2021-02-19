Scuderia AlphaTauri yeni aracını tanıttı

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni sezonda kullanacağı AT02 model aracı Avusturya’da görücüye çıkardı. Moda ile Formula 1’i buluşturan marka olan AlphaTauri’nin showroom’unda gerçekleşen lansmana geçen sene takıma ilk zaferini kazandıran pilot Pierre Gasly ile yeni takım arkadaşı Yuki Tsunoda da katıldı.

Formula 1’in en şık takımı Scuderia AlphaTauri, Avusturya’da yapılan lansmanla yeni aracını tanıttı. Modanın Formula 1 ile buluştuğu tanıtımda, Scuderia AlphaTauri takımına geçen sene ilk zaferini getiren pilot Pierre Gasly ve yani takım arkadaşı Yuki Tsunoda da yer aldı.

Yeni sezona 2 genç pilotla hazırlanan Scuderia AlphaTauri’nin lider pilotu Pierre Gasly olacak. 2017 yılında Formula 1’de ilk yarışına çıkan Fransız pilot, 2 podyum elde ederken, geçen sene Monza’da podyumun en üstüne çıkmayı başarmıştı.

2014’ten sonra Formula 1’de yer alacak ilk Japon pilot olan 20 yaşındaki Tsunoda ise 2020 FIA F2 Dünya Şampiyonası’nı üçüncü sırada bitirmeyi başarmıştı. Geçen sezon yılın en iyi çaylak pilotuna verilen Anthoine Hubert Ödülü’nü kazanan genç pilot, ilk kez lansmanda takım arkadaşı Gasly ile bir araya geldi.

Scuderia AlphaTauri Takım Direktörü Franz Tost, bu sene Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda’yı pilot olarak seçmelerindeki gayenin ‘takım olmak’ felsefesi olduğunu vurguladı. Tost, "Scuderia AlphaTauri olarak, Red Bull Genç Pilot Programı’ndan çıkan yetenekli sporcuları geliştirmek ve onların F1’de daha iyi yerlere gelmesini sağlamak gibi bir misyonumuz var. Yuki de bu sebeple şu an direksiyonumuzda. Gasly gibi tecrübeli bir pilotun Yuki’ye çok yardımcı olacağını düşünüyoruz. Bu sayede hedeflerimize ulaşacağız. Başarılı bir sezon geçireceğimize inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Scuderia AlphaTauri ile yeni sezon için çok heyecanlı ve istekli olduğunu dile getiren Gasly "Takımdaki lider rolünü almaya hazırım. Yuki çok hızlı bir pilot ve takımımızın gelişimi için çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geçen sene oldukça iyi bir sezon geçirdik. Gelişim, performans ve yarış hafta sonlarını yönetme açısından başarılıydık. Daha fazlasını yapmak için açım. 2021 sezonunda başarılarımızı geliştireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Red Bull Genç Pilot programında yetişip Formula 1 aracı koltuğuna oturan Tsunoda da "Sezon başlamadan takımla daha fazla zaman geçirebildiğim için çok şanslıyım. Hem ilişkilerimizi geliştirebildik hem de onlardan çok şey öğrendim. Takım arkadaşım Pierre Gasly gerçekten büyük bir yetenek. Bu seneki temel amacım adaptasyonumu hızlıca sağlayıp mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek olacak. Sezon başlangıcı için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Lansmanda ayrıca Scuderia AlphaTauri takımının 2021-2022 sezonunda kullanacağı AlphaTauri kıyafetleri ve takıma ismini veren Red Bull’un premium moda markası AlphaTauri’nin 2021 Sonbahar-Kış koleksiyonu da tanıtıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 14:36