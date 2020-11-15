Şenol Güneş’ten 7 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynanan Hırvatistan karşılaşmasına göre Rusya maçının 11’inde 7 değişiklik yaptı.
Ay-yıldızlılar, Rusya karşısına Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun 11’i ile çıktı.Yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Mert Müldür, Enes Ünal, Efecan Karaca, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci bekledi.