Şenol Güneş’ten Varol Ürkmez ve Hasan Bora için başsağlığı mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Varol Ürkmez ve Hasan Bora’nın vefatları nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden paylaşılan Güneş’in mesajı şöyle:

"Türk Futbolu’na uzun yıllar hizmet eden Varol Ürkmez ile Hasan Bora ağabeylerimizin vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Ürkmez ile Bora’ya Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine, görev yaptıkları camialara ve futbol dünyamıza başsağlığı diliyorum."