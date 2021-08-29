Sergen Yalçın: “4. hakem kuralı bilmiyor”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Salih Uçan’ın kırmızı kart görmesinin ardından yaptıkları oyuncu değişikliğinde maçın 4. hakemi Onur Özütoprak’ın kendilerini yanlış yönlendirdiğini söyleyerek, “4. hakem kuralı bilmiyor. 4. hakem bize 1 yerli oyuncu sokmamızı söyledi. Hakemi zan altında bırakmak istemiyorum ama kuralı bilmiyor” dedi.

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Kazanmak çok öneliydi. Çünkü son bölümde 50 dakika 9 kişi oynadık. Hazır olmadığımız sezon başında bu kadar süre 10 kişi oynamak zordu. Çok iyi mücadele verdi oyuncular. İlk 3 maçlık periyodu 7 puanla gol yemeden tamamladık. Yavaş yavaş oyuncularımız kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Geç katılan, henüz hazır olmayan oyunlar var. Alex’i maç oynatarak hazırlamaya çalışıyoruz. Daha da hazır olacak, iyi şeyler yapacaktır. Diğer oyuncuların da isteği, arzusu bizi memnun etti” ifadelerini kullandı.

“Gol atması önemli değil, pozisyona girmesi önemli”

Batshuayi’nin performansına da değinen Yalçın, “O da geç kaldı. Takımla henüz birlik, beraberlik aşamasının atlatmak üzere. Bence performansı gayet iyiydi. Oyuncunun gol atması önemli değil, pozisyona girmesi önemli. Bugün 4-5 pozisyona girdi. Böyle pozisyonlara girerse bizim için sorun yok. Fizik olarak güçlü, atletik bir oyuncu, çıkana kadar hiç durmadı, çok koştu. Diğer oyuncuların performansı da iyiydi. Fizik olarak çok hazır değiliz. Milli amaç arasından sonra oyuncularımız daha da hazır olacak. Alex’in ciddi eksiği var. Onu da antrenmanlarda, maçlarda oynatarak hazırlayacağız. Fizik olarak eksik ama toparlayacak. İstek arzu, iyiydi. 10 kişi kazanmak kolay değil, bu sıcak havada. 10 kişiyken 3-4 pozisyonumuz var. İyi savunduk topu kapınca karşı kaleye gittik” şeklinde konuştu.

“4. hakem kuralı bilmiyor”

Müsabakanın 4. hakemi Onur Özütoprak’ın kendilerini yanlış yönlendirdiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, “4. hakem kuralı bilmiyor. 4. hakem bize 1 yerli oyuncu sokmamızı söyledi. Hakemi zan altında bırakmak istemiyorum ama kuralı bilmiyor. Cüneyt hoca da küçük ayrıntılar çok güzel kovalıyor. Salih’in ilk sarı kartı sarı kat mı sizce? Gaziantep maçında Vida’ya yapılan ikinci sarı kart sarı kart mı? Salih’inki mi daha sarı kart, Vida’nınki mi? Geçen hafta Kenan’a yapılan penaltı değil miydi? VAR diye sistem var, o VAR neredeydi? Çok konuşmak istemiyorum ama maçın kaderini etkileyecek hata olursa canımız yanar, herkesin canı yanar. Salih’i attın ikinci sarıdan, peki rakibi neden atmıyorsun? ilk 2-3 haftada bu kadar hata olmamalıydı. Canımızı yakmasınlar, adaletli yönetsinler. Rakip yener, biz yeneriz hakem skora etki etmesin. Biz bu oyunu yıllarca oynadık, hakemlerin neleri kovaladığını, neleri kovalamadığını biliyoruz. Bana veriyorsan rakibe de vereceksin. Karagümrük’ün de var ikinci sarı pozisyonu. Standart düzgün olsun, herkese eşit davranılsın bizim için yeterli” şeklinde konuştu.

“Kaan Ayhan transferi olmayacak”

Kaan Ayhan transferinin gerçekleşmeyeceğinin altını çizen Sergen Yalçın, “Sağ tarafta alternatif bize göre var. Sonunda Mehmet’i stopere, Necip’i sol beke koyduk. Birisi oynar orada. Elimizde 22-23 futbolcu var. Tabii ki biz de isteriz arkasında bir Türk sağ bek olsun, yabancı olmuyor çünkü. Antrenörlüğü bıraktık, matematiğe başladık. Elimizde hesap makinasıyla kulübede oturuyoruz” dedi.

“Şampiyonlar Ligi’nde zor bir gruba düştük”

Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax ile eşleştikleri C Grubu’nu değerlendiren siyah-beyazlıların çalıştırıcısı, “Şampiyonlar Ligi’nde zor bir gruba düştük. Çok daha zor gruplar var. Şampiyonlar Ligi’nde kolay kura olmaz. Bizim grup kebap gibiyse biz anlamıyoruz bu işten. Bence çok güçlü takımlar, tempolu ve güçlü oyunculara sahip takımlar. İçimizde heyecanlanmadık değil, yapabilir miyiz diye. Deneyeceğiz, burası Beşiktaş. Oynamamdan hiçbir maç kazanılmıyor. Oyunun temposuna ayak uydursak yenebiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.