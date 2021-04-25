Silivri tüm umutlarını son haftaya bıraktı 5-1

Silivri Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası vasat bir mücadeleye sahne olan maçta son gülen ev sahibi ekip oldu. Silivrispor’un baştan sona üstün bir oyun sergilediği maçta gol perdesini 6.dakikada Tufan Deniz açtı ve durumu 1-0 yaptı.

İlk yarının 45.dakikasında Muhammet durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Silivrispor santra vuruşu ile birlikte 46.dakikada Gökhan Göksu’nun uzaktan sert şutuyla durumu 3-0 yaptı.

Müsabakanın 69.dakikasında Siirt takımı Barış ile durumu 3-1 yaptı. Müsabakanın 82.dakikasında Şehmus durumu 4-1 yaptı. Maçın 84.dakikasında Tufan durumu 5-1 yapan golünü kaydetti ve maç 5-1 ev sahibi Silivri’nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Silivrispor aldığı bu galibiyetle puanını 35 yaptı ve guruptaki 16.sıradaki yerini korudu. Gruptaki diğer rakiplerinin de galip gelmesiyle birlikte Silivrispor ligde kalma umutlarını son maça bıraktı.

Stat: Silivri

Hakemler: Murat Kasap, Kerem Kalkan, Berk Kölemen

Silivrispor: Mert 9, Oğuz 9 (90’ Mustafa 9), Emre 9, Bülent 9 (90’Ömer 9), Volkan 9, Sercan 9, Soner 9 (81’ Uğur 9), Tufan 9 (90’ Mert 9), Ardahan 9, Muhammet 9 (81’ Şehmus 9), Gökhan 9

Siirt İl Özel İdare: Ahmet 6, Turgut 6, Ali 6 (46’ Berkay 5), Abdullah 6, Bartu 6, Emre 6 (78’ Burak Sarı 5), Serkan 6, Abdulkadir 6, Barış 6, Kemal 6 (46’ Burak 5), Mehmet 6

Skor: 5-1

Goller: 6 ve 84’ Tufan, 45’ Muhammet, 46’ Gökhan ve 82’ Şehmus (Silivri), 69’ Barış (Siirt)