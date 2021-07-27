Silivrispor'da yeni dönem yarın başlıyor

Kurban Bayramından önce yapılan olağan genel kurulda Silivrispor Kulüp Başkanlığını yeniden devir alan Akgün Duru ve yönetimi göreve başlamak için sabırsızlanıyor.Silivrispor’da devir teslim yarın yapılacak. Bayram öncesinde yapılan genel kurulda delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak yeniden Silivrispor Kulüp Başkanlığını alan Akgün Duru ve yönetimi Çarşamba günü gerçekleştirilecek devir teslimin ardından hizmetlerine başlayacak. Duru’ya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre devir teslimin ardından Silivrispor’da öncelik olarak yeni sezon için çalışmaları için düğmeye basılacak ve ardından da borçlarla ilgili bir genel çalışma içine girileceği bildirildi.

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