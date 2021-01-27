Silivrispor galibiyeti hak etti: 2-1

Ligin ilk yarısında bir türlü istediği sonuçlara imza atamayan Silivrispor ikinci yarının ilk maçında misafir ettiği güçlü rakibi Karaköprü’yü 2-1 yenerek önemli bir üç puana sahip oldu. Silivri Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası ev sahibi Silivrispor’un oyun üstünlüğü ile geçen maçta skor avantajını ise 23. ve 57. dakikalarda Tufan Deniz’in attığı iki golle bulurken rakip Karaköprü ise 89. dakikada Hakan ile tek golünü atabildi.

Oyuna daha istekli başlayan Silivrispor tüm oyun gücünü rakip sahaya yıkmayı başardı. Özellikle orta sahada Ardahan, Mustafa ve Hakan’ın istekli oluşları skora büyük katkı yaptı. Oyunu önde kuran Silivrispor takımı 18. dakikada Mustafa Cevret’in kafa vuruşla golünü buldu ve ama yan hakemin ofsayt kararıyla nizami gol de iptal edilmiş oldu. Maçın 23.dakikasında Tufan Deniz topla birlikte Karaköprü ceza alanı içine girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara yollamasını bildi ve sporu 1-0 oldu. Bu golle birlikte kanatlardan ataklarını sıklaştıran Silivrispor tehlikeli ataklara imza attı. Top rakipteyken önde basan bir orta saha yapısına bürünen Silivri bu avantajını iyi kullandı. İlk yarı atılan bu tek golle tamamlandı.

İkinci yarıya da Silivrispor iyi başladı. 1-0 önde olmasının avantajıyla maça çıkan Silivrispor ilk yarıda oyun kurgusunu bozmadı. Müsabakanın 57. dakikasında ilk golün de sahibi olan Tufan Deniz yine kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden düzgün bir vuruşla durumu 2-0 yapan golünü kaydetti. Bu dakikadan sonra oyunun temposunu düşüren Silivrispor orta alanda top çevirmeye başladı. 77. dakikada Gökhan’ın ceza alanı içinden yaptığı sert şutu kaleci son anda önledi. Müsabakanın 89. dakikasında Silivri defansının arkasına sarkan Hakan golünü kaydetti ve durumu 2-1 yaptı. Bu dakikadan sonra Silivri defansı hata yapmadı ve maç Silivrispor’un 2-1 üstünlüğü ile noktalandı.

Stat: Silivri

Hakemler: Ahmet Ecevit, Abdurrahman Atabay, Osman Buruk

Silivrispor: Alper 9, Oğuz 9, Bülent 9, Ömer 9, Hakan 9 (90’ Veli Uğur 9), Mustafa 9 (76’ Şehmus 9), Tufan 9, Ardahan 9, Muhammet 9, Mücahit 9, Gökhan 9 (88’ Sercan 9)

Karaköprü Belediye: Fehmi 7, Erdal 7, Rahmi 7, Tugay 7 (84’ Ozan Can 7), Metehan 7 (46’ Tolunay 7), Umut 7, Erdi 7, Emirhan 7 (46’Alperen 7), Haydar 7 (84’ Rauf 7), Hakan 7, Uğur 7 (75’ Taner 7)

Skor: 2-1

Goller: 23. ve 57’ Tufan Deniz (Silivri), 89’ Hakan (Karaköprü)