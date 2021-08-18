Silivrispor kalede Emirhan Emir’i bitirdi

Silivrispor tesislerinde yapılan görüşmeler neticesinde Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin, Sayman Ramazan Sakallıoğlu, Basın Sözcüsü Şahan Karakaş ile yaptığı görüşmelerin ardından tecrübeli kaleci Emirhan Emir ile anlaşma sağlandı. Yapılan imza töreninin ardından kaleyi sağlama alan Silivrispor Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin açıklamasında; “İyi bir kaleci ile anlaştık. Maddi konularda bizi fazla üzmeden imzasını attı. Verebileceğimiz bütçelerle ligin en iyi takımını kurma peşindeyiz. Bu hafta oldukça yoğun geçecek bizim için hocamızın raporları doğrultusunda takımın iskeletini bu hafta bitireceğiz” dedi.