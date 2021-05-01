Silivrispor lige tutunamadı

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021, 22:29

Silivrispor bugün Bayrampaşa ile karşı karşıya geldi. Bayrampaşa, 28, 31 ve 59'uncu dakikalarda attığı golle karşılaşmayı 3-0 kazandı. Ligde kalmak için son şansı da kaçıran Silivrispor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek. Silivrispor'un profesyonel ligten amatör ligine düşmesi ise taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.