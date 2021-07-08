Silivrispor'un geleceği tartışıldı

Silivrispor'da yaklaşan genel kurul öncesinde geçmiş dönem başkanlarından Akgün Duru bir toplantı organize ederek durum değerlendirmesi yapma teklifinde bulunmasıyla birlikte ilçenin spor insanları bir araya gelerek tartıştı. Akgün Duru’nun organize ettiği toplantıya Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan, Silivri Kulüpler Birilği Başkanı Ali Tonta, Silivrispor eski başkanlarından Turgay Sezginer, eski yönetim kurulu üyelerinden Cengiz Yıldırım, Turgay Sakarya ile birlikte eski oyuncular da katılım sağladı. Silivri Fuaye ve Nikâh Salonunda yapılan toplantıda her katılımcı görüşlerini sportif centilmenlik bilinci ile anlatarak nasıl katkıda bulunabileceklerini dile getirdiler. Genel itibarıyla yaklaşık 2 saat süren toplantıda tüm katılımcıların ortak noktası Biz hep birlikte Silivrispor’uz oldu.