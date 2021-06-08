Silivrispor’da kongre tarihi kesinleşti

Silivrispor yönetim kurulu olağan genel kurul tarihini açıkladı. Yaklaşık 1 yıldır salgın hastalık nedeni ile yasaklanan kongreler tekrar normalleşme süreci ile açılmasıyla birlikte Silivrispor'da genel kurul tarihini açıkladı. Silivrispor Yönetim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmede; “Silivrispor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu toplanarak, Genel Kurul Kararı almıştır. Silivrispor Genel Kurulu 10.07.2021 günü saat 16.00'da Palmiye Düğün Salonu'nda çoğunluk sağlanmaz ise 17.07.2021 günü saat 18.00'da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Gündem; Açılış yoklama, Genel Kurul Divan Heyeti, Saygı Duruşu, Faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi, Hesap raporlarının okunması ve müzakeresi, Tahmini bütçe okunması ve müzakeresi, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası, Tüzükte yapılacak değişiklik maddelerinin görüşülmesi Temenniler, Yönetim, Disiplin, Denetim Kurulu seçimi ve kapanış” denildi.