Sinan Azder'den Beycilerli kızlara destek

Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Ligde mücadele eden Beycilerspor Kadın Hentbol takımı salgın nedeni ile tüm lig maçlarını Rize’de oynayacak olmasından dolayı Silivri Rizeliler Dernek Başkanı Sinan Abdullah Azder takımın tüm yemek masraflarını için sponsor oldu.



Lig maçlar ı için Rize’de bulunan Silivri Beycilerspor Kadın Hentbol takımı için Sinan Abdullah Azder sponsor oldu. 3 gün sürecek olan lig maçları için Rize’de bulunan kızların bu zaman sarfında tüm yemek masrafları Silivri Rizeliler Dernek Başkanı İş İnsanı Sinan Azder karşılayacak. Konu hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunan Kulüp Başkanı Levent Koç; “Bizleri yalnız bırakmayarak desteklerini veren çok kıymetli Rizeliler Derneği Başkanım Sinan Abdullah Azder beye Silivri’mize sayısızca yaptığı hizmet ve bizlere göstermiş olduğu samimi sevecen ilgisi güzel sohbeti için çok teşekkür ederim. Spor ve sporcunun yanında olan her isim bizler için değerlidir tekrar tekrar teşekkür ederiz” dedi.