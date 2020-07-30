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Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Buna göre Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’na katılmaya hak kazandı.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Buna göre Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’na katılmaya hak kazandı.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Buna göre Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’na katılmaya hak kazandı.
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Buna göre Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’na katılmaya hak kazandı.
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