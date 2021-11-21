Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fatih Karagümrük: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj’ın ortasında kale önünde Umut Bozok’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
52. dakikada ceza yayı üzerinden Emre Mor’un yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun’da kaldı.
80. dakikada ceza yayı gerisi sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın sert vuruşunda top kaleci Viviano’da kadı.
82. dakikada sağ kanattan yapılan rotada arka direkte topla buluşan Eren’in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Kasımpaşa: Harun Tekin x, Hadergjonaj x, Bruma x, Brecka x (Doğucan Haspolat dk. 36 x), Sakıb Aytaç xx (Evren Elmalı dk. 60 x), Tarkan Serbest x, Travnik x (Jörgensen dk. 46 x), Yusuf Erdoğan xx, Varga xx (Dirar dk. 61 x), Hajradinovic xx, Umut Bozok xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Ben Ouannes, Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Sadiku, Dirar, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Luckassen xx, Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Biglia xx, Emre Mor xx (Tunay Torun dk. 65 x), Erhun Öztümer xx (Adnan Uğur dk. 66 x), Bertolacci xx (Balkovec dk. 87 ?), Karamoh xxx (Ahmed Musa dk. 78 x), Pesic xxx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Serhat Ahmetoğlu, , Baniya, Efe Tatlı, Levent Mercan, Bahattin Demircan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Brecka (dk. 1 k.k.), Karamoh (dk. 20), Pesic (dk. 27 pen.) (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (dk. 32) (Kasımpaşa)
Kırmızı Kartlar: Vegar Hedenstad (dk. 90+3), Biglia (Maç bitimi) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Travnik (Kasımpaşa) Emre Mor, Zukanovic (Fatih Karagümrük)