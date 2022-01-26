banner4556

Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık’ta yarı finale yükseldi

banner4336

Tek erkeklerde dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık çeyrek final müsabakasında karşı karşıya geldiği İtalyan rakibi Jannik Sinner’i 3-6, 4-6 ve 2-6’lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık’ta yarı finale yükseldi
banner4581

Tek erkeklerde dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık çeyrek final müsabakasında karşı karşıya geldiği İtalyan rakibi Jannik Sinner’i 3-6, 4-6 ve 2-6’lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

banner4575

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta heyecan çeyrek final müsabakası ile devam etti. Dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, çeyrek finalde Rod Laver Arena’da İtalyan tenisçi Jannik Sinner ile karşılaştı. Toplamda 2 saat 7 dakika süren mücadelede İtalyan rakibi Jannik Siner’i setlerde 3-6, 4-6 ve 2-6 ile toplamda 3-0 mağlup eden 23 yaşındaki tenisçi, adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yunan raket, "Bugün korta çıktığımda harika bir oyuncuyla karşılaşcağımı biliyordum. En iyi vuruşlarıma odaklandım. Servisimdeki grafikten çok memnuunum. Kafamdaki maç yapısını uygulamamı sağlayan o servislerim oldu" şeklinde konuştu.

Tsitsipas’ın yarı finaldeki rakibi Felix Auger-Aliassime - Daniil Medvedev müsabakasının kazananı olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Voleybol küçük kızlarda bir galibiyet bir yenilgi
Voleybol küçük kızlarda bir galibiyet bir yenilgi
  1. BİLECİK

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321