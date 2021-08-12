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Stelios Kitsiou Gaziantep FK’da

Geçtiğimiz sezonda Ankaragücü’nde forma giyen Yunan futbolcu Stelios Kitsiou, Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı.

Stelios Kitsiou Gaziantep FK’da
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Geçtiğimiz sezonda Ankaragücü’nde forma giyen Yunan futbolcu Stelios Kitsiou, Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig’de geçen sezonu Ankaragücü’nde geçiren Yunan futbolcu Stelios Kitsiou, Gaziantep FK ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ankaragücü forması giyen Yunan futbolcu Stelios Kitsiou ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Kitsiou, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile Başkan Vekilimiz Ahmet Fikret Kileci’nin de katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Stelios Kitsiou’ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz."
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