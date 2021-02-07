Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, İH. Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
banner3909

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, İH. Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar’ın arka direkte kafayla yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

21. dakikada Jevtovic, N’Sakala’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, N’Sakala’ya ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyun dışına attı.

38. dakikada Ghezzal’ın pasında Jevtovic topa müdahale etti. Yay üzerine topu önünde bulan Josef’in bekletmeden çektiği şutta top üstten auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kemal Yılmaz xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Vida xx, Welinton xx, N’Sakala ?, Necip xx, Josef xx, Ghezzal x, Larin x, Adem Ljajic x, Aboubakar x

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar Saatçi, Montero, Bilal Ceylan, Atiba, Oğuzhan, N’Koudou, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

İH.Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilher Sitya xx, Jevtovic xx, Hadziahmetovic x, Sekidika x, Miya x, Shengelia x, Kravets x

Yedekler: Erten, Barış Yardımcı, Adil, Deni Milosevic, Amar Rahmanovic, Oğuz Kağan, Diomande, Musa Çağıran, Cikalleshi, Zymer Bytyqi

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kırmızı kart: N’Sakala (dk. 21) (Beşiktaş)

Sarı kart: Jevtovic (Konyaspor)
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3552

banner3212

banner3841