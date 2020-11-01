Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Larin’in sol çaprazdan yaptığı vuruş kalenin hemen yanından auta çıktı.

24. dakikada Dorukhan’ın sağ kanatta rakibini geçerek içeriye yaptığı ortada Aboubakar’ın vuruşunu savunma araya girerek kornere gönderdi.

25. dakikada Nsakala’nın ceza alanı dışından yaptığı orta savunmaya da çarparak Aboubakar’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Abdulsamed iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Aboubakar’ın verdiği pasta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal’ın yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Metin xx, İbrahim Bozbey xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Roiser xx, Welinton Souza xx, Domagoj Vida xx, Fabrice Nsakala xx, Oğuzhan Özyakup xx, Atiba Hutchinson xx, Dorukhan Toköz xx, Rachid Ghezzal xx, Cyle Larin xx, Vincent Aboubakar xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Güven Yalçın, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Zeki Yavru xx, Semih Kaya xx, Wallace xx, Karim Hafez xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Afriyie Acquah xx, Benjamin Tetteh xx, Ahmed Ildız xx, Christian Cueva xx, Kubilay Kanatsızkuş xx

Yedekler: Guido Herrera, Teenage Hadebe, Erkan Kaş, Murat Akça, Fernando Zuqui, Moryke Fofana, Olcay Şahan, Umut Bulut, Jody Lukoki, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu