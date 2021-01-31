Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

8. dakikada Josef’in ara pasında sol çaprazda topla buluşan Larin’in şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

10. dakikada Atiba’nın hatasında topun sahibi olan Baker’in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ersin iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada Montero’dan şık bir çalımla sıyrılan Djaniny, savunma arakasına attığı topu Baker ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Baker’ın şutunda Ersin mutlak gole izin vermedi.

23. dakikada Ghezzal’ın ayağının dışıyla arka direğe açtığı ortaya kendini Trabzsonspor savunması arasında unutturan Larin kafa ile vurdu. Kaleci Uğurcan, sağına yatarak topun sahibi oldu.

29. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N’Sakala’nın ortasına iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda Uğurcan’ın müdahalesine rağmen top direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-0

36. dakikada Roiser’in yerden gönderdiği ortaya arka direkte Larin dokundu ama Uğurcan gole izin vermedi. Kalecinin çeldiği topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

42. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Josef’in pasını alan Mensah’ın yay üzerinden çektiği sert şutu kaleci Uğurcan çeldi.

42. dakikada Nwakame, Josef’i şık bir çalımla geçerek ceza alanına girdi. Nwakame’nin, önünde Rosier’in olmasına rağmen topu sağına çekerek yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

44. dakikada Nwakame’nin ceza sahası dışından çektiği şut önce Vida’ya çarptı. Ardından da Montero’nun göğsüne çarpan top ağlara gitti. 1-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Beşiktaş: Ersin xxx, Rosier xxx, Montero xx, Vida xx, Rıdvan Yılmaz ? (N’Sakala dk. 14 xx), Josef de Souza xx, Atiba xx, Mensah xx, Ghezzal x, Larin xx, Aboubakar xx

Yedekler: Utku, Welinton Silva, Adem Ljajic, Dorukhan Tokgöz, Necip Uysal, Oğuzhan, N’Koudou, Hasic, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Serkan Asan xx, Edgar Le xx, Vitor Hugo xx, Marlon Rodrigues xx, Berat Özdemir xx, Flavio xx, Abdulkadir Parmak ? (Lewis Baker dk. 3 xx), Ekuban xxx, Nwakaeme xxx, Djaniny x

Yedekler: Erce, Hüseyin, Faruk Can Genç, Hosseini, Bakasetas, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Aboubakar (dk. 29) (Beşiktaş), Montero (dk. 44 k.k.) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Rosier (Beşiktaş), Ekuban, Edgar Le (Trabzonspor)