Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Sivasspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan gollerle mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Jimmy Durmaz’ın pasında topla buluşan Biglia’nın ceza sahası önünde düzeltip sert vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

52. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde topu alan Ndao ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Fatih’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

54. dakikada Balkovec’in pasında topla buluşan Aatif ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

63. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top sol kanatta Jimmy Durmaz’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ortasında Mevlüt uçarak kafayı vurdu ancak yandan dışarı attı.

73. dakikada Yasin’in uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Gradel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Viviano topu kornere gönderdi.

76. dakikada Lichaj’ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Sabo röveşata bir vuruş yaptı ancak kaleci Samassa bu pozisyonda iyi yer tutarak gole engel oldu.

86. dakikada Mevlüt’ün düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Sabo geçti. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Samassa’dan döndü, Sabo önüne düşen topu bu kez filelere yolladı. 1-1

88. dakikada Ndao’nun ceza sahası içine ortaladı topta Mevlüt iyi bir dönüş yaparak 2 rakibini ekarte edip şutunu attı ancak Samassa topu uzaklaştırdı. Dönen topa Alparslan sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Ferdi Karadoruk xx

Fatih Karagümrük: Vivano xxx, Lichaj x, Fatih Kuruçuk xx, Koray Altınay xx, Balkovec xx (Alparslan dk. 76 x), Lucas Biglia xxx, Erik Sabo xx, Ndao xx, Aatif x (Zeki dk. 75 x), Jimmy Durmaz xx (Ramazan dk. 90+3 ?), Artur Sobiech x (Mevlüt dk. 58 xxx)

Yedekler: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan

Teknik Direktör: Şenol Can

DG Sivasspor: Samassa xxx, Marcelo Goiano xx, Samba Camara xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Claudemir xx, Isaac Cofie xx, Robin Yalçın x (Hakan Arslan dk. 87 ?), Max Gradel xxx (Erdoğan dk. 74 x), Yasin Öztekin xxx, Arouna Kone xx (Ninga dk. 90+3 ?)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Kerem Atakan, Eren Şahin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Lichaj (dk. 44 k.k.) (DG Sivasspor), Sabo (dk. 86) (Karagümrük)

Sarı Kartlar: Biglia, Ndao, Koray, Sabo (Karagümrük), Camara, Samassa (DG Sivasspor)