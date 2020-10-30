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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK EVİNDE BB ERZURUMSPOR’U AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 3-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye’nin yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

11. dakikada Ndao’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

24. dakikada Biglia’nın ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sobiech, Mina’nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Biglia topu ağlara gönderdi. 2.0

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim’in şutunu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Gomis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol VAR kararı ile elle oynama sebebiyle iptal edildi.

45+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aatif’ın şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.

45+4. dakikada ceza sahası içinde topu alan Ndiaye’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Esat Sancaktar xx, Özgür Ertem xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Lichaj xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Ndao xx, Biglia xxx, Sabo xx, Ndiaye xxxx, Chahechouhe xxx, Sobiech xx

Yedekler: Aykut, Alparslan, Koray, Darri, Zeki, Mevlüt, Muhammed, Murat, Fatih, Ramazan

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

BB Erzurumspor: Farnolle x, Cenk Ahmet Kılıç xx, Mina x (Hasan dk. 33 x), Teikeu xx, Schwechlen x, Emrah Başsan x, Donald xx, Obertan xx, İbrahim Akdağ xx, Hamroun x, Ricardo Gomes xx

Yedekler: Kayacan, Batuhan, Sissoko, Mayega, Sadiku, Mücahit, Mehmet, Osman

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Ndiaye (dk. 11 ve 45+4), Biglia (dk. 28 pen.) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Mina (BB Erzurumspor)

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