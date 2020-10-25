Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol kanattan Caner’in arka direğe açtığı ortaya Valencia kafa ile vurdu. Bu vuruşta top az farkla üstten dışarıya çıktı.

23. dakikada Lemos ve Sosa’nın yaşanan hava topu pozisyonundaki anlaşmazlığı sonucu topu kapan Afobe’nin ceza sahası içine girerek çektiği şut filelerle buluştu. 0-1

25. dakikada Valencia’nın pasını alan Gustavo’nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Uğurcan uzanarak topun sahibi oldu.

27. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta Caner’in uzak direğe ortasını Kaleci Uğurcan kontrol etmek istedi ancak Uğurcan, topu bir anda elinden düşürdü ve altı pas içinde Samatta’nın tamamlamak istediği pozisyonu Baker uzaklaştırdı.

45+1.dakikada Marlon Rodrigues’in ceza sahası çizgisi üzerinde kullandığı frikik atışında meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Altay x, Gökhan xx, Lemos x, Tisserand xx, Caner xx, Gustavo xx, Sosa x, Ozan x, Valencia x, Pelkas x, Samatta x

Yedekler: Harun, Novak, Sadık, Nazım Sangare, Ömer Faruk, Mert Hakan, Tolga, Sinan, Cisse, Kemal Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Edgar Le xx, Vitor Hugo xx, Marlon Rodrigues x, Kamil Ahmet x, Lewis Baker xx, Flavio x, Abdülkadir Ömür xx, Nwakaeme xx, Adobe xx

Yedekler: Erce, Atakan, Joao Pereira, Hosseini, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Safa Kınalı, Djaniny, Diabate, Stiven Plaza

Teknik Direktör: Edward Newton

Gol: Afobe (dk. 23) (Trabzonspor)

Sarı Kart: Gustavo (Fenerbahçe)