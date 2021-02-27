Süper Lig: Galatasaray: 2 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda Mustafa Muhammed’in ayağından bulduğu 2 golle karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada orta sahada rakibe baskı yapan Rashani, ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını çıkardı ancak net pozisyonda savunmanın müdahalesiyle tehlike uzaklaştırıldı.

63. dakikada Aatif’in ceza sahasına gönderdiği pasta topu göğsüyle kontrol eden Gomes, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Luyindama son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

65. dakikada Da Costa’nın uzaklaştıramadığı top Arda Turan’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Emre Kılınç yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Mete Kalkavan, pozisyon öncesinde Onyekuru’nun elle oynadığını belirterek golü iptal etti.

73. dakikada Osman’ın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Aatif ceza sahası içine girip çaprazdan şutunu çekti ancak Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

80. dakikada savunmanın arkasına gönderilen ortada El Kabir, müsait pozisyondaki Aatif’a indirdi. Bu futbolcunun gelişine şutunda top üstten dışarı çıktı.

90+6. dakikada Taylan’ın kendi ceza sahası önünden attığı uzun pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girip şutunu çekti ancak kaleci Göktuğ bu pozisyonda başarılıydı.

Stat: TT

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kemal Yılmaz xx

Galatasaray: Muslera xxx, Yedlin xxx, Luyindama xxx, Marcao xxx, Ömer Bayram xx, Etebo xxx (Taylan dk. 73 xx), Emre Kılınç xxx (Belhanda dk. 72 x), Fernandes xx, Arda Turan xxx (Babel dk. 83 ?), Onyekuru xxx (Kerem dk. 83 ?), Mustafa Muhammed xxx (Falcao dk. 86 ?)

Yedekler: Okan, Linnes, Şener, Feghouli, Donk

Teknik Direktör: Fatih Terim

BB Erzurumspor: Göktuğ xx, Butko xx, Da Costa x, Teikeu x, Leo xx, Osman x (Mehmet Murat dk. 76 xx), Rahman Buğra x (Rashani dk. 46 x), Omolo xx, Cenk Ahmet x (Emrah dk. 76 xx), Aatif x, Gomes x (El Kabir dk. 67 x)

Yedekler: Kayacan, Hasan, Bergdich, Gökhan, Darri, Novikovas

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Mustafa Muhammed (dk. 38 ve dk. 45) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Etebo, Mustafa Muhammed, Taylan (Galatasaray), Teikeu, Aatif, El Kabir (BB Erzurumspor)