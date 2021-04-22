Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 36. haftasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Mehmet Topal’ın ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse’de kaldı.
24. dakikada sol tarafta topu alan Varga’nın ceza dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya gitti.
27. dakikada sol kanattan Varga’nın ortasında ceza sahası içinde Thelin’in dokunamadığı topu arka direkte Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
29. dakikada Hadergjonaj’ın sağ taraftan son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta ceza sahası içinde Tarkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.
36. dakikada Mehmet Topal’ın pasında topla buluşan Chadli’nin ceza sahası ön çizgisinde aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
44. dakikada Hajradinovic’in kaleyi karşıdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp dışarı gitti.
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Abdullah Bora Özkara xx
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Brecka xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Tarkan Serbest xx, Bistrovic xx, Hajradinovic xx, Varga xx, Thelin xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Drinkwater, Anıl Koç, Fode Koita, Dusko Tosic, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Şenol Can
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur Uçar xx, Duarte xx, Epureanu xx, Ömer Ali Şahiner xx, Mehmet Topal xx, Tolga Ciğerci xx, Visca xx, Aleksic xx, Giuliano xx, Chadli xxx
Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Azubuike, Gulbrandsen, Ravil Tagir, Enzo Crivelli
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Chadli (dk. 36) (Medipol Başakşehir)Sarı kart: Tarkan Serbest (Kasımpaşa)