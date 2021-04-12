Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan Thelin’in ortasında defanstan seken topu ceza yayı üzerinde alan Bistrovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
66. dakikada ceza yayından Bistrovic’in vuruşunda defanstan seken topu kaleci Ertaç Sözir kontrol etti.
71. dakikada Hajradinovic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luckassen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Tosic xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Bistrovic xx, Koomson xx (Tarkan Serbest dk. 79 x), Hajradinovic xx, Varga xx, Thelin xx
Yedekler: Ramazan Köse, Drinkwater, Anıl Koç, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Şenol Can
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Chebake xx, Wallace xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Acquah xx, Zeki Yavru xx (Zuqui dk. 90+2 ?), Mustafa Eskihellaç xx (Umut Bulut dk. 66 x), Adem Büyük xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 83 ?), Fofana xx (Aly Malle dk. 83 ?), Benjamin Tetteh xx
Yedekler: Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Eric Ndizeye, Nshimirimana, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: İrfan BuzSarı kartlar: Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)