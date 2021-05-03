banner4308

Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 39. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
banner3909

Süper Lig’in 39. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Haddadi’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu önünde bulan Hajradinovic’in penaltı noktası çevresinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

68. dakikada Davidson’un ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kontrol etti.

80. dakikada Efkan’ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan xx, Bilal Gölen xx, Deniz Caner Özaral xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Tarkan Serbest xx, Oussama Haddadi xxx (Evren Eren Elmalı dk. 90 ?), Loret Sadiku xx (Doğucan Haspolat dk. 84 ?), Daniel Drinkwater xx (Bistrovic dk. 64 x), Koomson xx (Yasin Dülger dk. 84 ?), Kevin Varga xxx (Anıl Koç dk. 64 x), Haris Hajradinovic xxx, Isaac Thelin xx

Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Şenol Can

Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Tayfur Bingöl x (Juanfran dk. 72 x), Steven Caulker x, Fatih Aksoy x, Moubandje x, Manolis Siopis x (Kadzior dk. 61 x), Salih Uçan ? (Davidson dk. 5 x), Berkan Kutlu x, Efecan Karaca x (Ceyhun Gülselam dk. 72 x), Efkan Bekiroğlu x, Adam Bareiro x (Mustafa Pektemek dk. 72 x)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Tzavellas

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Hajradinovic (dk. 36 ve 60), Thelin (dk. 45+3) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Manolis Siopis (Alanyaspor)
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü:...
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü:...
  1. SPOR

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841