Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - A. Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 1. haftasında Medipol Başakşehir, Alanyaspor’u ağırladı. Müsabaka konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Visca’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topu alan Caiçara’nın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.
68. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Ndayishimiye’nin sert şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.
81. dakikada Lima’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Duarte’nin kafa vuruşunu kaleci Serkan oyun alanı içine çıkardı. Dönen topu alan Visca’nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx (Caiçara dk. 36 ?), Ravil Tagir xx, Duarte xx, Lima xx (Atabey dk. 89 ?), Tolga Ciğerci xx, Youssouf xx, Visca xx, Berkay xx (Deniz Türüç dk. 46 xx), Aleksic xx (Ahmed Kutucu dk. 70 xx), Guldbransen x (Muhammet Demir dk. 70 xx)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Mahmut Tekdemir, Ponck, Zulj, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Alanyaspor: Serkan xx, Milunovic xx, Mevlja xx, Fatih xx, Siopis xx, Umut xx, Candeias xx (Tayfur dk. 72 xx), Efecan Karaca xx (Ahmed dk. 81 ?), Borja xx (Juanfran dk. 81 ?), Davidson xx, Diedhiou xx (Efkan dk. 87 ?)
Yedekler: Marafona, Yusuf, Buluthan, Furkan, Oğuz, Yusuf
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Borja (dk. 12) (Alanyaspor)Sarı kartlar: Davidson, Siopis (Alanyaspor)