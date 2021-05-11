Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 41. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Muhar’ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyondan çektiği sert şut direğe çarparak auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx
Yedekler: Volkan Babacan, Ahmed Sait Kıvanç, Junior Caiçara, Cemali Sertel, Danijel Aleksic, Okechukwu Azubuike, Tolga Ciğerci, Enzo Crivelli
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Aziz Behich xx, Dimitrios Kolovetsios xx, Nehuen Paz xx, Zoran Kvrzic xx, Joseph Attamah xx, Karlo Muhar xx, Aaron Lennon xx, Daniel Amramovski xx, Pedro Henrique xx, İlhan Parlak xx
Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen, Besard Sabovic, Denis Alibec
Teknik Direktör: Yalçın KoşukavakSarı kart: Bolingoli Mbombo (Medipol Başakşehir)