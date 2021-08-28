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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü sona erdi.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Emrah Başsan’ın ceza sahası içi sağ tarafından açtığı ortada arkada direkte iyi yükselen Mame Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

13. dakikada Berkay Özcan’ın ceza yayından yaptığı sert vuruşta defansa çarpan top az farkla kalenin üzerinden kornere gitti.

Stat: Başakşehir: Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Gökhan Barcın

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Leo Duarte xx, Ravil Tagir xx, Lucas Lima xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Mahmut Tekdemir xx, Berkay Özcan xx, Edin Visca xx, Danijel Aleksic xx, Fredrik Gulbrandsen xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Muhammet Demir, Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Carlos Ponck, Tolga Ciğerci, Peter Zulj, Emre Kaplan, Ömer Ali Şahiner, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kayserispor: Silviu Lung xx, Ramazan Civelek xx, Uğur Demirok xx, Dimitrios Kolovetsios xx, Lionel Carole xx, Attamah xx, İbrahim Akdağ xx, Emrah Başsan xxx, Bernard Mensah xx, Gökhan Sazdağı xx, Mame Thiam xxx

Yedekler: Bilal Bayazıt, Cardoso, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Gavranovic, Mane, İlhan Parlak, Onur Bulut, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Mame Thiam (dk. 4) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Lucas Lima, Fredrik Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

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