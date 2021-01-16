Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.haftasında Medipol Başakşehir, DG Sivasspor’u ağırlıyor. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Aleksic’in son çizgiden çevirdiği topa ön direkte vuran Demba Ba’nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
14. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Aleksic’in ortasına ceza alanı ortasında Demba Ba vurdu. Top üstten auta çıktı.
34. dakikada hakem Alper Ulusoy, saha çizgilerin belirlenmesi için kar temizleme görevlilerine sahaya davet etti.
38. dakikada çizgi üzerinden kullanılan endirekt serbest vuruşta Deniz’in dokunduğu topa vuran Aleksic’in şutu filelerle buluştu. 1-0
42. dakikada Sivasspor’da Gradel’in sol kanattan çevirdiği topa Hakan Arslan kafa ile dokundu ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Özgür Ertem xx, İbrahim Bozbey xx
M.Başakşehir: Volkan Babacan xx, Rafael xx, Ponck xx, Epureanu x, Hasan Ali xx, Mahmut Tekdemir x, İrfan Can Kahveci xx, Aleksic xx, Deniz Türüç xx, Demba Ba x, Crivelli x
Yedekler: Muhammed, Uğur Uçar, Leo Duarte, Cumali Sertel, Ravil Tagir, Berkay Özcan, Giuliano, Azubuike, Mehmet Topal, Gulbrandsen
Teknik Direktör: Okan Buruk
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Robin Yalçın xx, Caner Osmanpaşa xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi x, Claudemir x, Fayçal Fajr xx, Hakan Arslan xx, Erdoğan Yeşilyurt x, Max Gradel xx, Yatabare x
Yedekler: Samassa, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Isaac Cofie, Casimir Ninga, Kayode, Jorge Felix, Arouna Kone
Teknik Direkör: Rıza Çalımbay
Goller: Aleksic (dk. 38) (M.Başakşehir), Hakan Arslan (dk. 42) (DG Sivasspor)Sarı kartlar: Epureanu (Başakşehir), Robin Yalçın (DG Sivasspor)