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Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 31. haftada görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Alanyaspor - Galatasaray müsabakasına Mete Kalkavan’ı, Trabzonspor - Antalyaspor maçına Halil Umut Meler’i, Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesine de Ali Şansalan’ı atadı.

Yarın oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe ve Başakşehir - Denizlispor karşılaşmalarının hakemleri ise geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti.

Süper Lig’in 31. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

7 Temmuz Salı

18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

8 Temmuz Çarşamba

18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Temmuz Perşembe

18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek

21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan

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