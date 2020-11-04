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Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Gaziantep Futbol Kulübü-Beşiktaş karşılaşmasında düdük Yaşar Kemal Uğurlu’da olacak.

Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Gaziantep Futbol Kulübü-Beşiktaş karşılaşmasında düdük Yaşar Kemal Uğurlu’da olacak.

Süper Lig’in 8. haftasında 6 Kasım Cuma, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 8. haftanın açılış mücadelesi olan Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 8. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

6 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Kasım Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Serkan Tokat

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık

19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halis Özkahya

8 Kasım Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Mete Kalkavan

13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Sivasspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

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