Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Gaziantep Futbol Kulübü-Beşiktaş karşılaşmasında düdük Yaşar Kemal Uğurlu’da olacak.
Süper Lig’in 8. haftasında 6 Kasım Cuma, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 8. haftanın açılış mücadelesi olan Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 8. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:
6 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
7 Kasım Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Serkan Tokat
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halis Özkahya
8 Kasım Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Mete Kalkavan
13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Sivasspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen